Ülipopulaarne animefilm "Jujutsu Kaisen 0" kinos 20. maist!

Maailma populaarseimast animeseriaalist "Jujutsu Kaisen" on valminud täispikk animefilm "Jujutsu Kaisen 0". See on suurepärane maiuspala animeseriaali fännidele ja vinge sissejuhatus kõigile, kes pole veel "Jujutsu Kaiseni" maailmaga tutvunud.