INTERVJUU | James di Martino: "Soovisin filmis tabada vähiga kaasnevat meeleheidet ja hirmu"

Filmil on osalt isiklik, osalt kummardus teistele filmitegijatele. Räägi palun täpsemalt, mis sind selle filmi juures inspireeris?

Temaatiliselt oli palju asju, mida ma tahtsin filmiga puudutada. Ülesehituselt on siin nö aluslugu, aga sinna sisse on põimitud viiteid eksisteerivatele horror filmidele ja ka isiklik kogemus. Mul diagnoositi vähk, kui olin 18-aastane ja ma tahtsin filmis tabada seda tunnet - meeleheidet, hirmu, mis haigusega kaasneb. See on mina maailma vastu tunne. Vähk on tume ja raske teema, aga minu lähenemine sellele on metafooriline. Siit ka tolle näota koletise kujund. Film tegeleb ka teemaga, mis on reaalne ja mis mitte.

HÕFF

Lisaks soovisin teha filmi, mis on kummardus teistele žanri filmidele ja lõpptulemus ongi justkui anagramm eksisteerivatest filmidest, aga püüdsin ka luua midagi uut. Me teame, et kõik lood on tänaseks jutustatud, aga sellest hoolimata pead filmitegijana üritama luua midagi teistsugust, nii et vaatajal ei oleks koheselt selge, kuhu lugu liigub.

Konkreetsetest filmidest ja autoritest võib mainida "Wolf Creeki", kust ma sain inspiratsiooni näiteks tempo ja tegelaste arengu mõttes. "Mad Max" oli samuti üks inspiratsiooni allikaid, filmis mängib Roger Ward, kes on ka minu filmis. Mõjutusi on ka Quentin Tarantino filmidest ning gängster elemendid meenutavad paljudele Guy Ritchie stiili. Kindlasti on olnud suureks inspiratsiooniallikaks ka vanameister John Carpenter. Uuematest õudukatest näiteks "Get out". Kui hoolega vaadata, on filmis palju erinevaid referentse.

"Näota mees" HÕFF

Film algab väga süngelt. Ligi 10-minutiline pikk kaader paneb vaataja end seadistama süngele draamale, kuid sealt edasi pillutakse vaatajat nö igas suunas. Kui suur risk sellise "kompoti" tegemine sinu jaoks oli?

Inimestel on ootused selles osas, mida nad vaatavad. Mõned tahavad vaadata horrorit ja olla lihtsalt muserdunud. Ja nad tahavad, et see oleks filmis läbivalt nii. "Mees ilma näota" algab tõesti väga tõsisel noodil ja inimene harjub selle tonaalsusega. Ta arvab, et see on üks üdini tume lugu. Aga kui liigume edasi, tulevad sisse kergemad noodid, komöödiat, natuke draamat, müsteeriumi elemente. Kohad, kus publik naerab, on sellised, kus sa justkui ei peaks naerma, aga on naljakas, kuna tegelased satuvad väga veidrasse situatsiooni. Film muutub ja osade inimeste jaoks see lõhub terviklikkust ning see on okei, kui nad nii tunnevad. Mina tahtsin luua vaatajale emotsionaalses mõttes ameerikamägesid ja olen seda filmi publikuga koos vaadanud ning kuulnud tagasisidet - paljud hindavad seda.