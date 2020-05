INTERVJUU | Juhan Ulfsak uuest Eesti lühifilmist: maailma võiksidki juhtida naised

"Virago" räägib Lõuna-Eesti külast, kus müstilisel kombel pole ükski mees Teisest Maailmasõjast saati elanud nii kaua, et näeks oma neljakümnendat sünnipäeva. Seetõttu on kogu külaelu hakkajate naiste õlul. Kerli Kirch Schneideri debüütfilmi „Virago" näeb nüüd Baltikumi suurimas voogedastusteenuses Go3: https://go3.tv/tvod/virago,vod-1622392.

„Virago" on Kerli Kirch Schneideri filmidebüüt. Kuidas Sind Tõnu rolli nõusse saadi?

Nõusse saadi kuna stsenaarium mulle meeldis ja režissööril oli tehtud korralik eeltöö ja selge visioon, kuhu suunda see film liigub. Samuti oldi ka avatud ettepanekutele ja ideedele. Otsustav oli ka produktsioonifirma „Ńafta" väga pühendunud panus sellesse filmi, mis taolise debüütlühifilmi puhul on pigem harukordne. Kindlasti oli taaskord meeldiv ja loominguliselt põnev töötada oma kalli kaasvõitleja ja suurepärase näitlejanna Tiina Tauraitega.

Mitu päeva ühe 15-minutilise filmi võtetele kulub? Kus võtted toimusid?

Taaskord tuleb kiita tootmisfirmat kes võimaldas 6 täismahus võttepäeva, mis on sellise lühivormi jaoks pigem luksus. Kes aga filmi on näinud, saab aru, et sellise tiheda montaaži, trikivõtete ja erinevate lokatsioonide tulevärki olekski võimatu olnud lühema ajaga teostada. Iga minut kulus ära ja nagu alati jäi ilmselt ka 1 päev puudu. Võtted toimusid autentses keskkonnas, peamiselt Vastse-Roosa kandis, Lõuna-Eestis.

Kas lühifilmis on kergem või raskem näidelda kui täispikas? Kas karakterisse sisse elamine ja selle edasi andmine on raskem?

Ma ei oska seda raskuse - kerguse skaalale paigutada, aga sellise filmi puhul on sul loetud stseenid, millega nii karakter kui kontseptsioon edasi anda. See tähendab, et tuleb olla täpne juba ettevalmistavas osas, et juba stsenaariumi tasandil läbi arutada, mis funktsiooni teatud stseen täpselt kannab ja siis anda endast parim, et see edasi anda ja võimalusel mingigi miniatuurne rollikaar teha.

Vaevalt nädal enne „Virago" maailmaesilinastust avaldas Tervise Arengu Instituut uuringu, mis tõdes, et Eesti meeste enneaegne suremus on ennasthävitava käitumise tõttu kolm korda suurem kui naistel. Mis mõtteid see Sinus tekitab?