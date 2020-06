Eesti lühifilm “Virago” jahib Oscarit

Ameerika Ühendriikide prestiižikamale lühifilmide festivalile laekus sellel aastal üle 6000 filmi rohkem kui sajast riigist üle maailma. Osalema pääseb neist umbes 300 filmi, mis linastuvad temaatilistes programmides. Palm Springs ShortFest raames toimub ka filmiturg, mis annab hea võimaluse lühifilmide leviks Ühendriikides.

Busani rahvusvahelise lühifilmifestivali eesmärk on tutvustada maailmale eelkõige Aasia, Austraalia ja Okeaania riikide filmilugusid, mistõttu festivalile laekunud filmide arv on väiksem - umbes 2700 filmi. Pärast kolmekordset sõelumist pääsevad festivali võistlusprogrammi vaid 40 filmi, muutes lõppvalikusse pääsemise tõeliseks privileegiks.

Kaks erineva profiiliga festivali on mõlemad Oscari kvalifikatsiooniga. "Virago" on tänase seisuga valitud osalema viiele Oscari kvalifikatsiooniga filmifestivalile.

Eestis esilinastus film Pimedate Ööde filmifestivali alafestivalil PÖFF Shorts ning Eesti kinodes lühifilmide kogumikus "VÄRSKE VERI: Parimate kavatsustega". Intervjuud Schneideriga saab lugeda siit.

Kerli Kirchi debüütlavastuse peaosades on Tiina Tauraite ja Juhan Ulfsak. Teistes rollides Hilje Murel, Anneli Rahkema ja paljud Võrumaa kohalikud elanikud. Filmi operaator on Mart Ratassepp, kunstnik Kaia Tungal, kostüümikunstnik Liis Plato ja produtsent Diana Mikita. Filmi peatootja on Nafta Films, kaastootjana andis oma olulise panuse Tugev Tuul Films.

Filmi tootmist on toetanud Eesti Filmi Instituut ning Eesti Kultuurkapital. Festivalide levi teostab ShortEst | Eesti Lühifilmi Keskus ja rahvusvahelist kommertslevi interfilm Berlin Management GmbH.