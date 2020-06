VIDEO Viimaks ometi! Kinos avanevad uksed ja süttivad ekraanid, rahvas jookseb seanssidele tormi

Forum Cinemas Baltic tegevujuht Kristjan Kongo kinnitab, et kino on külastajate turvalisusesse tublisti panustanud ja nakkusohtu keegi pelgama ei pea: põhimõtteliselt on kinoskäik nüüdsest võimalik täielikult konktaktivabalt.

Publiku igatsus helendavate ekraanide järele on olnud sedavõrd suur, et esmaspäevased seansid on juba välja müüdud ja järgnevategi päevade filmidele on suur tung.

Aasta oodatuim film on kindlasti Christopher Nolani "Tenet", mille esilinastumist oodatakse juulis. Vahetult pärast intervjuu salvestamist selgus, et film jõuab kinolinadele veidi hiljem kui kavandatud: nimelt 31. juulil.