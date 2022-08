172. Kinoveebi Jututuba | Õudusfilm „Ei“, „Apteeker Melchior. Viirastus“ ja India suurfilm „RRR“

„Kinoveebi Jututoa“ 172. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud (She-Hulk: Attorney at Law, Tekken: Bloodline, RRR jpm!)'

Secret Headquarters (2022), The Day the Earth Stood Still (2008), Enemy Mine (1985), Honor Society (2022), She-Hulk: Attorney at Law (2022), Tekken: Bloodline (2022), Extraordinary Attorney Woo (2022), Animist 2022