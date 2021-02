TOP 3 | Need on näitleja Adeele Jaago lemmikfilmid

1. "The Fifth Element"

2. "The Matrix"

"Film, mis muutis minu jaoks filmikultuuri ja nägemust sellest. Ma arvan, et näitlemisest hakkasin unistama just selle filmi pärast."

3. "Fight Club"

"Sünge, põnev, samas naljakas. Ja loomulikult selle filmi pöördeline lõpp, mis mõjus mulle jahmatavalt. Näitlejaid ei jõua jälle ära kiita. Aga ka lugu ning dialoog on lihtsalt geniaalsed."

"Ma otsin filmist peamiselt hästi jutustatud lugu. Mulle meeldivad ootamatused ja julgus. Naudin, kui film raputab mind läbi ja käib minuga veel aastaid kaasas. Filmimuusika on mulle samuti oluline, kui sellega on lugu hästi toetatud ja atmosfääri tabatud, siis tõuseb film uuele kõrgusele," räägib Jaago.

Viimase aja lemmikutest toob ta välja "Piimahambad" ja "Järgmine ring", mis on mõlemad pigem indie-filmid, mitte peavooluesindajad. "Vapustavalt humoorikad lood, mis raputavad läbi. Nii läbi naeru kui ka pisarate." Praegu kinodes mängitav "Hing" on Jaago sõnul Pixari järjekordne geniaalsus, Eesti uuematest filmidest toob näitleja esile Tanel Toomi "Tõe ja õiguse" ning Eestiga seotud filmidest on "Tenet" tema arvates väga mõjus.