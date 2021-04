BLOGI JA FOTOD | Selgusid tänavused Oscari-võitjad! Osaliselt Eestis filmitud "Tenet" sai kuldmehikese parimate eriefektide eest

Tänavustel Oscaritel tehti ka ajalugu: "Nomaadimaa" režissöör Chloé Zhao on esimene Aasia päritolu naine, kes on parima režissööri Oscari võitnud. Kokku on 93 aasta jooksul antud kategooria preemia võitnud nüüd vaid kaks naist! Enne Zhao võitu oli selleks ainsaks naisrežissööriks Kathryn Bigelow, kes pälvis Oscari filmi "The Hurt Locker" eest aastal 2010.

Üllatusena teatati tänavu parim film enne parima nais- ja meespeaosatäitja väljakuulutamist. Parimaks naispeaosatäitjaks nimetati Frances McDormand ("Nomadland") ja parimaks meespeaosatäitjaks Anthony Hopkins ("The Father), kes on nüüd kahekordne Oscari-võitja.

Parimaks naiskõrvalosatäitjaks kuulutati Yuh-Jung Youn ("Minari"), kes on nüüd esimene Korea päritolu naisnäitleja, kes kuldmehikese võitnud on. Parimaks meeskõrvalosatäitjaks nimetati Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah").

Delfi Kinoveebi otseblogis rääkisid kaasa Kinoveebi Jututoa saatejuhid: kino Artise programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novodi ja kultuurikriitik Raiko Puust.

Oscarid võitsid:

Parim stsenaarium: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”

Parim rahvusvaheline film: “Another Round”

Parim meeskõrvalosatäitja: Daniel Kaluuya “Judas and the Black Messiah”

Parim grimm: Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal, Jamika Wilson "Ma Rainey's Black Bottom"

Parim kosüümidisain: Ann Roth "Ma Rainey's Black Bottom"

Parim režissöör: Chloé Zhao "Nomadland"

Parim heli: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Corteś, Phillip Bladh "Sound of Metal"

Parim lühifilm: "Two Distant Strangers"

Parim animeeritud lühifilm: "If Anything Happens I Love You"

Parim animeeritud film: "Soul"

Parim lühidokumentaalfilm: "Colette"

Parim dokumentaalfilm: "My Octopus Teacher"

Parimad eriefektid: "Tenet"

Parim naiskõrvalosatäitja: Yuh-Jung Youn ("Minari")

Parim kunstnikutöö: Donald Graham Burt, Jan Pascale "Mank"

Parim operaatoritöö: Erik Messerschmidt "Mank"

Parim montaaž: Mikkel E. G Nielsen "Sound of Metal"