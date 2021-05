Mis juhtus? Kuulsad näitlejad, kes haihtusid teleekraanilt nagu tina tuhka ja pole siiani naasnud

Cameron Diaz

Enne 2014. aastat olid Cameron Diazel 20 aastat käed tööd täis ja teda võis näha kinomaailma populaarsemates kassahittides. Nüüd naudib Diaz lapsevanemaks olemist ja ei plaani enam näitlejatööd teha.

Freddie Prinze Jr.

1990-2000 aastatel tundus, et Freddie Prinze Jr. on igal telekanalil. "I Know What You Did Last Summer", "She's All That", "Scooby- Doo" jne. Pärast suuri filme võttis ta vastu teletööotsi ja sealt edasi andis erinevatele projektidele oma hääle. Viimane film, kus ta kaasa tegi oli 2008. aastal linastunud "Jack and Jill vs. The World".

Zooey Deschanel

Kui romantiline komöödia "500 Days of Summer" 2009. aastal linastus, tundus, et näitleja on oma koha Hollywoodi palavalt lõõmava päikse all lõpuks välja teeninud. Ta osales veel mitmetes teleprojektides, kuid pärast emaks saamist on tema karjäär seisma jäänud.

Meg Ryan

80- ja 90-aastate üks populaarsemaid naisnäitlejaid kadus uue aastatuhande alguses radarilt. Tema kadumist seostatakse tema eraeluliste probleemidega või sellega, et ta lihtsalt väsis sellest kõigest ära. Täna näeme Meg Ryanit vaid kõrvalosatäitja või režissööri rollis.

Jack Nicholson

Jack Nicholson on legend ja ta võib teha põhimõtteliselt seda, mida ta ise heaks arvab. Viimati näitles ta 11 aastat tagasi ja edaspidi on ta kõikidest pakutud rollidest keeldunud. Kuigi ta pole ametlikku avaldust näitlejaameti maha panemise kohta teinud, on ta ekraanilt eemale hoidnud. Eks juba vanust on ka piisavalt, et aeg maha võtta - Jack Nicholson on 84-aastane!

Chris Tucker